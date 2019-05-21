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США ввели санкции против трех организаций из России

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Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Как сообщается в документе, под ограничительные меры попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр подготовки специалистов ракетных войск в Гатчине, а также московский завод «Авангард».

В санкционных списках оказались также китайские и сирийские компании.

Введенные меры предусматривают запрет на передачу Ирану, Северной Корее и Сирии технологий, способствующих созданию ядерного, химического и бактериологического оружия, а также средств их доставки.

Ранее во вторник стало известно, что министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против российского газопровода «Северный поток – 2».

20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал Белый дом к ужесточению антироссийских ограничительных мер.

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