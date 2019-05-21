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Село на два триллиона: на развитие АПК направят 2,28 трлн рублей

Жителям также предложат модернизацию сельской инфраструктуры и ипотеку под 0–3% годовых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Экспорт продукции АПК к 2024 году должен достичь $45 млрд, для чего необходимо модернизировать инфраструктуру села. Сегодня газифицировано лишь около 60% сельских территорий, менее 40% имеют централизованное водоснабжение, у 35% нет асфальтированных подъездов. Такие цифры привел Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, которое прошло в Воронеже. Также премьер-министр принял участие в форуме местных депутатов «Единой России», где было предложено выдавать сельчанам ипотеку под 0–3% годовых.

Президент Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июня 2019 года разработать и утвердить госпрограмму РФ по комплексному развитию сельских территорий. В проекте документа, рассчитанного до 2025 года, запланировано: сохранение доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. На достижение этих целей в течение пяти лет планируется направить порядка 2,28 трлн рублей.

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— С обустройством жизни на селе есть серьезные проблемы. И государственная программа по комплексному развитию сельских территорий разрабатывается именно для решения этих проблем... Прежде всего, конечно, это модернизация инфраструктуры: для современного села необходимо строить и поддерживать в нормальном состоянии дороги, газопроводы, водопровод, канализацию и, конечно, телекоммуникационные сети. Всё это сегодня образует нормальную современную цивилизованную жизнь, — сказал председатель правительства.

Госпрограмма предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств», «Благоустройство сельских территорий», «Содействие занятости сельского населения» и «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях». Также разработаны три ведомственные целевые программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», «Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий», «Современный облик сельских территорий».

В дальнейшем госпрограмму планируется синхронизировать с национальными проектами и стратегией пространственного развития страны.

— Ресурсы, которые потребуются на воплощение этих планов, очень значительные. Половина этих ресурсов как минимум, мы такие подходы обсуждали, — они должны возникнуть из внебюджетных источников. Но половина, естественно, из бюджетных, — отметил глава кабмина.

До заседания правительственной комиссии Дмитрий Медведев принял участие в форуме сельских депутатов «Единой России». Его участники также обсудили вопросы социального развития села и проект госпрограммы, подготовленный Минсельхозом.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявил, что документ должен получить статус 13-го национального проекта. Нацпроекты финансируются по схеме 99:1, то есть 99% средств поступают из федерального бюджета, а 1% — из регионального. В существующем же проекте госпрограммы по развитию села заложен принцип финансирования в соотношении 95:5, что, по мнению участников форума, существенно усложняет для ряда регионов возможность участия в ней.

Представители Минсельхоза предложили дополнить документ новыми положениями в части жилищной поддержки сельчан. Самым значимым из них является предоставление жителям села ипотеки под 0–3% с первоначальным взносом в 20%. Представители села предложили сократить первоначальный платеж до 10%.

В списке нововведений предусмотрено частичное финансирование со стороны государства работ на подвод воды, газа, другого благоустройства жилья, а также предоставление субсидий на жилье по соцнайму. Речь о том, что регион при поддержке бизнеса строит жилье для сотрудников и потом сдает его им в аренду, а по истечении пяти лет люди могут выкупить это жилье за 10% от стоимости, по истечении десяти лет — за 1% от стоимости при условии, что они продолжают работать на том же предприятии.

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