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Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными» возьмут под 24-часовое наблюдение

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Фото: агентство городских новостей Москва/Мобильный репортер
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Чтобы исключить неоднократные случаи пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными», установленного на Патриарших прудах с 2012 года, его предлагают взять под постоянное наблюдение. Об этом во вторник, 21 мая, сообщила исполнительный директор музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова.

По ее словам, дополнительные меры безопасности будут приняты к концу текущей или следующей недели, когда знак будет возвращен на свое место.

«Они сейчас разрабатываются совместно с органами полиции. Вероятно, одной из таких мер будет установка дополнительных камер, чтобы знак находился под постоянным наблюдением», — цитирует Склярову ТАСС.

Администрация музея сообщает в полицию о каждом похищении знака. Однако найти злоумышленников не удавалось ни разу, уточняет сайт kp.ru.

20 мая в «Булгаковском доме» рассказали, что знак «Запрещено разговаривать с неизвестными», на котором изображены силуэты героев романа «Мастер и Маргарита», украли в очередной раз, он был восьмым по счету. Знак исчез через день после установки. При этом табличка с надписью «Запрещено разговаривать с неизвестными» осталась.

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