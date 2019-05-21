Около 500 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь музеев» в Москве

Полмиллиона человек приняли участие в акции «Ночь музеев» в Москве. Об этом 21 мая рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, 500 тыс. жителей и гостей города участвовали в акции, а онлайн-трансляции мероприятий посмотрели 600 тыс. пользователей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что наибольшей популярностью пользовались «Царицыно», «Коломенское», Мультимедиа Арт Музей Москвы, Музей Москвы и Дарвиновский музей. Кроме того, мероприятия также проводились в «Зарядье», Музее МВД, КЦ «ЗИЛ».

Культурная акция «Ночь музеев» прошла в субботу и в ночь на воскресенье более чем на 200 площадках в Москве, было организовано более 350 мероприятий.

20 мая сообщалось, что участниками акции «Ночь музеев» стали более 21 тыс. гостей и жителей Московской области.