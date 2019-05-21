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Украинская Генпрокуратура вызвала на допрос автора заявления на Порошенко

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего заместителя главы администрации экс-президента страны Виктора Януковича Андрея Портнова, который подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление на экс-главу государства Петра Порошенко по факту возможной госизмены.

Об этом во вторник, 21 мая, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на начальника Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — заявил он.

Портнова допросят как свидетеля по делам, связанным с евромайданом, уточняет RT.

Ранее 21 мая пресс-служба Госбюро расследований подтвердила, что в отношении Порошенко начато расследование уголовного дела по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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