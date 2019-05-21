Шестилетний мальчик погиб от удара винта лодки в Астраханской области

Следователи начали проверку по факту гибели шестилетнего мальчика после поездки на лодке в Астраханской области. Ребенок упал в воду и получил удар винтом.

По данным следствия, супруги с двумя детьми на лодке направлялись из села Нововасильево в Мултаново. Во время движения винт лодки зацепился за корягу. Плавательное средство дернулось, и женщина с мальчиком упали в воду. Судно стало бросать из стороны в сторону, мальчик получил удар винтом. Об этом пишет «Астрахань 24».

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где он скончался. Следователи также уточнили, что 10-летняя девочка, находившаяся в лодке, не пострадала.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.