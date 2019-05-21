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Рекорд по балансированию костяшек домино установили в Севастополе

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Житель Севастополя установил очередной рекорд по балансированию костяшек домино. Конструкция из 1120 пластинок простояла уже больше трех дней.

Вся фигура стоит на ребре одной костяшки. По правилам Книги рекордов Гиннесса конструкция должна выстоять не менее одного часа. Однако форма, собранная жителем Севастополя Александром Бендиковым в экопарке «Лукоморье», продержалась уже более трех суток. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Рекордсмен намерен разрушить конструкцию 23 мая, чтобы доказать, что при ее сборке не использовался клей или другое скрепляющее вещество.

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