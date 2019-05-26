Делить на шесть: чем закончится для Киева и Тбилиси «Восточное партнерство»

Десять лет назад, в мае 2009 года, Евросоюз выступил с проектом сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР, получившим название «Восточное партнерство». Официальной целью соглашения было оказание помощи натерпевшимся от России «младшим братьям». Реальной — привязать к себе и вывести из зоны российского влияния «буферные» государства. «Известия» о том, что получилось на деле.

ВП Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Грузии Михаил Саакашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо) во время работы учредительного саммита инициативы Европейского союза «Восточное партнерство» в Праге. 7 мая 2009 года Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

«Ласковые телята»

Поиск союзников для решения геополитических, экономических и военных задач в современном мире не прекращается ни на минуту. В этой ситуации малые государства Европы чувствуют себя, как невесты на выданье: женихов увивается много, можно позволить себе кокетничать, сравнивать объемы предлагаемого ими «приданого» и даже выбирать, диктуя свои условия претендентам на руку и сердце.

Анализируя сегодня положение вещей, можно с уверенностью сказать: 10 лет назад Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина решили попробовать себя в роли ласкового теленка, который, как известно, двух маток сосет. Все они практически сразу после распада «Союза нерушимого» записались в Союз Независимых Государств. Украина, правда, только в качестве ассоциированного члена, но остальные — по полной программе.

СНГ оказался организацией, мягко скажем, маложизнеспособной. Сериальное «что-то пошло не так» — недостаточно емкая формулировка, чтобы точно передать всю степень расстройства названных государств, рассчитывавших, как ранее в СССР, больше получать, чем отдавать. И потому их положительная реакция на предложение Евросоюза удивления ни у кого не вызвала. Дополнительно их ободрило выдвинутая Швецией и Польшей идея дать им право подать заявку на вступление в Европейское сообщество. Украине, Грузии и Молдавии такой поворот событий особенно понравился. Киев всерьез поверил, что Брюссель сделает всё, что надо,сам и приведет-таки незалежную железной рукой к счастью. В Тбилиси потеряли последние иллюзии касательно СНГ сразу после «войны 08.08.08», и, собственно, выбирать к моменту создания «Восточного партнерства» было уже не из чего. Молдавии, завидовавшей соседней Румынии по причине ее «европейскости», тоже хотелось «быть как все».

ВП Президент РСФСР Б.Н. Ельцин (слева) и председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.С. Шушкевич (справа) подписывают Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Белорусская ССР. Беловежская пуща, правительственная охотничья дача Вискули. 8 декабря 1991 года Фото: РИА Новости/Юрий Иванов

Армения и Азербайджан по-прежнему предпочитают играть на две стороны, а Белоруссия, как пишет немецкая Handelsblatt, «остается очень сильно привязанной к России, что очень беспокоит ЕС, опасающийся, что Москва и Минск в конце концов создадут из двух бывших союзных республик одно общее великорусское государство».

Антироссийская пропорциональность

16 мая нынешнего года в Брюсселе состоялся саммит «Восточного партнерства» , посвященный юбилею проекта и подведению некоторых (положительных, естественно, иначе зачем всё это затевалось?) итогов. К несомненным успехам партнерства, как выяснилось, следует отнести два факта.

За прошедшие 10 лет через ЦБ Евросоюза «инвестировали» в страны партнерства €8,7 млрд. По данным, представленным на саммите из неназванных источников, «в настоящее время в шести восточных государствах при поддержке ЕС осуществляется реализация 95 программ. Наибольшие вложения произведены в Украину (€5,5 млрд) и Грузию (€1,84 млрд). Меньше всего досталось Азербайджану (€96,3 млн).

За тот же срок ЕС предоставил «восточной шестерке» 125 тыс. разнообразных кредитов, которые, по словам комиссара по иностранным делам Евросоюза Федерики Могерини «предназначались для развития гражданского общества» — деньги ссужали «в первую очередь для раскручивания социально значимых проектов, то есть улучшения экологии, развития энергетики и улучшения инфраструктуры». На деньги, уже полученные от ЕС, и те, которые еще придут, будет отремонтировано и построено заново 5 тыс. км автомобильных и железных дорог.

ВП Начало встречи партнеров ЕС «Восточного партнерства» в Брюсселе. 13 мая 2019 года Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Звучит красиво. Пока не вспомнишь, что в понятия «инфраструктура» и «энергетика» входит газотранспортная система Украины, которая продолжает пребывать в плачевном и взрывоопасном состоянии, несмотря на все направленные в ее адрес средства (вопрос, дошли ли они, — тема отдельного исследования).

Объемы полученных странами кредитов тоже наводят на размышление. П о странному стечению обстоятельств сильнее других профинансированы Евросоюзом два государства, наиболее активно демонстрирующие антироссийские тенденции. Не просто декларирующие желание вступить в НАТО, но и периодически издалека даже угрожающе помахивающие оружием в сторону Кремля. Азербайджан с Арменией между собой и без того «на ножах», так что тратить деньги на них особо не требуется.

Как утверждает та же Hadelsblatt, «главной целью европейской политики добрососедства состоит в том, чтобы ЕС был окружен кольцом миролюбивых и стабильных государств». Желаемое (заявленное) сильно расходится с действительным: для оценки состояния большинства из стран шестерки «восточных партнеров» самым подходящим определением является термин «хаос». Экономические показатели за прошедшее десятилетие чаще давали повод для уныния, чем для радости, — даже если долго, глубоко и вдумчиво копаться в статистике, позитивные изменения удастся обнаружить только в ее аграрной части. Что до промышленности, то об «успехах» Украины в деле развала всего того, что досталось ей в наследство от СССР в таких отраслях, как атомная энергетика и машиностроение, и местная и зарубежная пресса сообщают едва ли не ежедневно.

ВП Экс-президент Украины Петр Порошенко выступает на юбилейном саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе. 14 мая 2019 года Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko

Идеал — стабильная нестабильность

Всем странам — участницам партнерства Брюссель в свое время предложил держать курс на вступление в ЕС, что их очень стимулировало морально — и продолжает стимулировать. До уровня соответствия нормам Евросоюза (так называемый Индекс восточного партнерства), установленных для претендентов на вступление в альянс (среди критериев: оценка коррупции, соблюдения прав человека, свободы слова, ВВП на душу населения и пр.), ни одна из шести стран так и не дотянула. Наивысший показатель — у Украины (0,73), которая «демонстрирует легкий прогресс». Грузия, Молдавия и Армения — «легкий регресс». То есть подводя черту под десятилетием свершений, можно с уверенностью сказать, что правильнее было бы это десятилетие назвать «эпохой топтания на месте».

По мнению западных экспертов, в верхах Евросоюза «существуют опасения, что интеграция в сообщество нестабильных государств может привести к турбулентности всей системы, именуемой Евросоюзом». За подтверждением тезиса о том, что сопротивление планам расширения ЕС внутри альянса существует, далеко ходить не надо: достаточно вспомнить, как в начале 2017 года население Нидерландов проголосовало против нового соглашения с Украиной, а президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать в 5-м саммите «Восточного партнерства» (эти встречи проходят каждые два года). Масла в огонь подлили протесты Будапешта, высказавшего недовольство ущемлением Киевом венгерского языка на территории незалежной.

ВП Здание Европейского совета в Брюсселе Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Европейские лидеры не спешат добиваться от Украины выполнения Минских соглашений, в которых прописан механизм решения «донбасского вопроса». И похоже, происходит это не потому, что Германия и Франция, участники «нормандской четверки» не могут надавить на Киев. А прежде всего потому, что не хотят. Ведь ни одно государство, имеющее неурегулированные территориальные споры, не может быть принято ни в НАТО, ни в ЕС. Этим же объясняется, почему Грузия и Молдавия тоже обречены стоять в листе ожидания еще очень долго — даже весьма позитивно настроенные по отношению к ним высокопоставленные деятели Евросоюза осторожно озвучивают в приватных беседах мнение, что «вхождение кого-то из восточной шестерки случится лет через 25, не ранее».