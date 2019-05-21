Льготы для инвалидов по слуху предлагают ввести в Липецкой области

Новые меры поддержки инвалидов хотят ввести в Липецкой области. С инициативой выступили в управлении социальной защиты населения региона.

По данным ведомства, в Липецкой области проживают 70 человек, у которых установлены кохлеарные импланты. Из них 56 — дети. Устройства необходимы для людей с серьезными нарушениями слуха. Периодическое обновление комплектующих имплантов обходится весьма дорого для пациентов, пишет LipetskMedia.

Чиновники предлагают компенсировать часть этих затрат. При существующем уровне цен речь идет о поддержке в размере 4,4 млн рублей ежегодно.