Прямой эфир

Льготы для инвалидов по слуху предлагают ввести в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые меры поддержки инвалидов хотят ввести в Липецкой области. С инициативой выступили в управлении социальной защиты населения региона.

По данным ведомства, в Липецкой области проживают 70 человек, у которых установлены кохлеарные импланты. Из них 56 — дети. Устройства необходимы для людей с серьезными нарушениями слуха. Периодическое обновление комплектующих имплантов обходится весьма дорого для пациентов, пишет LipetskMedia.

Чиновники предлагают компенсировать часть этих затрат. При существующем уровне цен речь идет о поддержке в размере 4,4 млн рублей ежегодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обсудит с правительством меры социальной поддержки инвалидов
В России упростили порядок установления инвалидности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017