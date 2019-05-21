Дети создадут эмблему Десятилетия детства на территории Магаданской области

В Магаданской области планируют создать эмблему Десятилетия детства. Для этого отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав объявил конкурс. Соответствующий указ о проведении конкурса подписал 20 мая губернатор региона Сергей Носов.

Как рассказали ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Магаданской области, разработкой эмблем займутся дети, а лучшую выберут организаторы. Отмечается, что целью конкурса является формирование имиджа региона и стимулирование творческой деятельности.

В конкурсе могут принять участие все жители Колымы в возрасте от 10 до 18 лет. При этом изображения могут направлять как в электронном виде, так и в виде рисунка на бумаге.

Выбранную эмблему Десятилетия детства планируют размещать в СМИ, рекламных материалах, а также при проведении образовательных, спортивных, культурных и досуговых мероприятий в регионе.

Отмечается, что основной идеей созданной эмблемы должно быть отражение детства в Магаданской области и его особое значение.