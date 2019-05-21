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Сквер с мемориалом памяти героев ВОВ появится в селе на Сахалине

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В селе Стародубское Долинского района Сахалинской области планируют благоустроить сквер и установить в нем мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны и трудового фронта. Соответствующий тендер на работы объявила районная администрация.

Согласно документации, будет благоустроен сквер по улице Набережная. Здесь должны установить мемориальную доску с гранитными табличками. На них будут выгравированы имена участников Великой Отечественной войны и трудового фронта, пишет ИА SakhalinMedia.

В рамках работ также планируют уложить асфальтное покрытие на проездах, а на тротуарах появится плитка. Кроме того, здесь обустроят стоянку для автомобилей, установят скамьи, урны, вазоны и проведут озеленительные работы.

Стоимость реализации проекта оценили в 8,15 млн рублей. Средства направят из областного и местного бюджетов. Подрядчика планируют выбрать 7 июня.

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