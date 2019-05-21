Освободить медведя из тесной клетки требуют в Пятигорске

На Ставрополье жители Пятигорска потребовали освободить медведя, которого держат в маленькой клетке на базе отдыха, сообщается в Instagram в одной из городских групп.

«Маленького медвежонка держат в грязной и тесной клетке. В миске у него не оказалось воды», — написала неравнодушная горожанка Яна Маслова. Автор публикации сослалась на закон, согласно которому запрещено держать диких животных в неволе, передает NewsTracker.

Недавно медведь на Камчатке похитил у водителей контейнер с продуктами. Видео опубликовал 11 мая сайт телеканала РЕН ТВ.На кадрах видно, что животное не боится автомобилей и людей и спокойно забирает контейнер с едой прямо из машины, после чего убегает в лес.