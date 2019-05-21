Ветераны в Брянской области получили выплаты к Дню Победы

Все ветераны Брянской области получили единовременные выплаты, приуроченные ко Дню Победы. На эти цели из федерального бюджета выделили более 6 млн рублей.

Большинство участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили выплаты еще до 9 мая. Однако среди получателей были такие, кого сотрудники Пенсионного фонда не застали дома. Им выплаты доставили до 20 мая, пишет NASHBRYANSK.RU.

Единовременную выплату получили более 600 человек.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны.