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Выпавшего из лодки рыбака ищут в реке Амур в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае во время движения по Амуру из лодки выпал человек. Спасатели продолжают поиски второй день. Еще двое человек пострадали.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России, инцидент произошел 19 мая около 23:00 в районе поселка Менделеева. Лодка, предположительно, столкнулась с топляком. В результате наплыв от сетки ударил одного рыбака, он потерял сознание, а второй рыбак выпал за борт. Вместе с ними в лодке также находилась девушка, ей сетью повредило ногу.

Были организованы поисковые работы. Специалисты обследовали акваторию Амура от предположительного места происшествия вниз по течению.

Начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Грязнов отмечает, что люди пренебрегают прогнозом погоды и игнорируют предупреждения, запреты о нахождении маломерных судов на реке в непогоду, а также в темное время суток. Результатом такого поведения может стать гибель, в лучшем случае — получение травм, констатирует Грязнов.

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