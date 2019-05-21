Скандал с закрытыми дверями храма в Старочеркасске назвали хайпом

Женщина, которая пожаловалась на закрытые из-за венчания богатых людей двери храма в Старочеркасске, просто не захотела пройти с бокового входа. Как пояснил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский, в течение получаса верующим нужно было прошагать всего 10 м, чтобы проникнуть в церковь.

«Та прихожанка увидела машины и отказалась обходить, устроила скандал, подняла хайп на несколько дней. Возможно, она знакома с этой семьей и это какие-то личные обиды. Может быть, вымещала собственные чувства, не связанные с этим человеком», — цитирует Петровского RostovGazeta.

Ранее жительница Ростова-на-Дону возмутилась в соцсетях, что перед ней якобы закрыли двери храма в Старочеркасске. Добавим, что хайп — это искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какой-либо темы.