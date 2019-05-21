Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России. Об этом сообщает источник BFMTV, близкий к расследованию ситуации.

По данным собеседника издания, «альпинист», как его уже окрестили СМИ, обладает суицидальными наклонностями и просил убежища.

Отмечается, что скоро он даст показания.

Сам инцидент произошел 20 мая. В середине дня мужчина начал карабкаться по конструкциям башни с высоты второго яруса. При этом он не использовал никакого альпинистского оборудования. Ему удалось таким образом добраться до самого верхнего, третьего, этажа башни.

На место ЧП прибыли специалисты. Мужчина заявил им, что сбросится вниз. «Альпинист» сдался спасателям спустя несколько часов переговоров. Мотивы его поступка неизвестны.