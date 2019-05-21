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Житель ЕАО обвиняется в краже 500 тыс. рублей у хабаровской пенсионерки

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В Хабаровске в суд передано уголовное дело в отношении жителя Еврейской автономной области. Мужчина обвиняется в краже 500 тыс. рублей у пенсионерки.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, было установлено, что на улице к пенсионерке подошел незнакомый мужчина и предложил купить у него рыбу. Женщина пригласила его в дом, чтобы внести предоплату за покупку, однако, когда злоумышленник увидел крупную сумму в руках потерпевшей, он выхватил деньги и скрылся.

Ущерб пенсионерка оценила в 500 тыс. рублей. В результате оперативных действий подозреваемого удалось задержать в Приморском крае. Им оказался безработный 43-летний житель ЕАО. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и мошенничество. У задержанного было изъято 150 тыс. рублей, остальные средства он потратил.

Расследование уголовного дела по ст. «Грабеж» завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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