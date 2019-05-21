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Более 100 секций подготовят для участников Дальневосточного медиасаммита – 2019

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Фото: Дальневосточный федеральный университет
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Медиасаммит-2019 стартует на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке через три недели. Организационные вопросы обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Приморья Антона Волошко, сообщает ИА PrimaMedia.

С 13 по 15 июня город станет местом встречи экспертов в области журналистики, редакторов СМИ, блогеров, корреспондентов и молодых журналистов. Главными темами мероприятия станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект.

В этом году Медиасаммит ожидает глобальная перезагрузка. Необычной обещает быть пленарная дискуссия, на которой ведущие спикеры мероприятия обсудят тему искусственного интеллекта. На второй день запланирована Digital-конференция MEH (Marketing, Edutainment, Humor) (18+).

Как рассказал председатель регионального отделения Союза журналистов России Виктор Суханов, программа мероприятия традиционно разделена на блоки и формируется с учетом всех поступивших предложений. Например, отдельный блок будет посвящен интернет-СМИ, блогерам и социальным сетям, также будут организованы секции по радиожурналистике, телевизионной журналистике, печатной прессе и многие другие.

Отмечается, что впервые отдельный блок будет посвящен урбанистике и городским пространствам. Особое внимание планируют уделить теме экологии.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы мероприятие прошло на высоком культурном уровне. Необходимо задействовать все информационные сферы, все, что сегодня интересно медиа и читателям. Мне кажется, что мощное отражение в повестке должна найти тема соцсетей и блогеров», — приводит слова вице-губернатора Волошко ИА PrimaMedia.

Принять участие в шестом Медиасаммите может любой желающий старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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