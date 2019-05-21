ФСБ показала кадры задержания в Кузбассе подозреваемого в призывах к экстремизму

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Кемеровской области задержало 23-летнего жителя Новокузнецка, подозреваемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщили во вторник, 21 мая, в пресс-службе регионального ведомства.

Молодой человек в соцсетях публично оправдывал терроризм и собирался лично участвовать в подобных преступлениях. Один из терактов должны были совершить в мечети, уточняет телеканал «360».

Силовики опубликовали кадры проведенной операции.

Следствие установило, что житель Новокузнецка разместил текст, где призывал совершить теракт в мечети, на своей странице во «ВКонтакте». Речь в публикации шла об экстремистской деятельности по отношению к азиатским и кавказским народам.

Мужчина вел переписку с пользователями соцсети, комментировал размещенные материалы, а также просил распространять их. Он заявил, что лично хочет принять участие не только в экстремистских преступлениях, но и в терактах.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, а также о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или его пропаганде.

По первой статье предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы, по второй — до семи лет.

23 апреля один из задержанных на Северном Кавказе исламистов сообщил, что он и его сообщники планировали напасть на силовиков с помощью беспилотника с бомбой. Сотрудники ФСБ в ходе обысков по месту жительства задержанных и личного досмотра обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств, самодельный револьвер, две гранаты, три боевых ножа, два магазина для автомата Калашникова, более 80 патронов различного калибра и материалы суицидального характера.