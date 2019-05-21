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В Брянской области 1 млрд рублей потратят на борьбу с болезнями сердца

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями реализуют в Брянской области. Финансирование составит 1 млрд рублей.

Программа рассчитана на 2019–2024 годы, уточнили в правительстве региона. До конца года брянский сосудистый центр, а также кардиологические отделения больниц получат финансирование в размере 157 млн рублей. Средства пойдут на закупку нового оборудования, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В течение пяти лет курсы повышения квалификации пройдут более 10 врачей-кардиологов. Также на обучение направят 203 врачей-неврологов и 78 врачей смежных специальностей.

Ранее сообщалось, что ученые назвали основной причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин сидячий образ жизни и отсутствие спорта.

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