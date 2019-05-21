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Около 5 тыс. человек посетили акцию «День без турникетов» в Москве

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Фото: агентство городских новостей Москва/Игорь Иванко
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Около 5 тыс. москвичей и гостей столицы посетили третью в этом году акцию «День без турникетов», которая прошла с 16 по 18 мая. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» во вторник, 21 мая.

В этот раз темой мероприятий стал «Народный бизнес». Желающие могли посетить экскурсии и мастер-классы как в технопарках и hi-tech офисах, так и в небольших компаниях, где им рассказали об особенностях запуска своего дела.

Так, в Карамельной мануфактуре посетителям показали процесс производства карамели: от обогащения кислородом до нанесения специального рисунка внутри конфеты.

В компании ОЛБО рассказали гостям об особенностях создания и развития предприятия по производству лаков для ногтей и других средств для маникюра. Посетители узнали, как устроен этот бизнес, из чего делают лаки и как разрабатываются новые цвета.

Любители киберприключений посетили масштабный иммерсивный квест на площадке Winstrike и командными усилиями предотвратили утечку секретного кода.

Акция «День без турникетов» впервые прошла в Москве в 2012 году. С тех пор количество ее участников превысило 87 тыс. человек, которые побывали на 158 инновационных производствах столицы.

Последний раз «День без турникетов» прошел в марте. Участники прошли квест, в ходе которого научились определять сорт сыра по вкусу и узнали тонкости искусства мехенди.

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