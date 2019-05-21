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Пьяный житель Хакасии в шутку сообщил полиции об убийстве двух человек

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В городе Саяногорске (Республика Хакасия) местный житель сообщил в полицию о том, что убил двух человек и хочет сдаться. После прибытия участкового пьяный мужчина признался, что это шутка.

Сообщение об убийстве поступило в дежурную часть в понедельник, 20 мая. На место был направлен участковый, который установил, что позвонивший в правоохранительные органы мужчина 1988 года рождения сильно пьян. По его словам, он позвонил «из шалости», пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Житель Саяногорска был привлечен к административной ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Мужчина должен будет выплатить штраф в размере до 1,5 тыс. рублей.

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