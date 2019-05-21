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Грушко прокомментировал попытки помешать строительству «Северного потока – 2»

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Попытки заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2» — атака на стабильность европейского порядка. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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«Фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности», — цитирует его «РИА Новости».

Позиция России неизменна: трубопровод — коммерческий проект, отвечающий энергетическим интересам Европы, отметил он.

Ранее 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые действия, направленные на воспрепятствование проекту «Севеный поток – 2», является не чем иным, как недобросовестной конкуренцией.

Ранее в этот же день министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока – 2».

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно наказать швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский СПГ.

«Северный поток-2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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