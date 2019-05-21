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Стая агрессивных собак напала на девочку в Челябинской области

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В Златоусте Челябинской области стая собак напала на 8-летнюю девочку, которая шла в музыкальную школу. Она не заметила животных и потому не успела убежать.

«Собаки начали возить меня по кругу. Я руками лицо закрыла, не видела, что собаки делают. Потом вышел дяденька, и собаки разбежались», — рассказала телеканалу «Домашний» в пострадавшая школьница.

На всем теле ребенка были рваные раны. Девочке также сделали укол от бешенства, передает 1obl.ru. Глава городского округа Вячеслав Жилин пообещал предоставить психолога и транспорт для доставки ребенка к врачам, а также поручил заняться отловом собак в этом дворе. По данным зоозащитников, сейчас в Златоусте нет пункта для содержания животных после стерилизации, однако его планируется открыть до конца июля.

11 апреля в Благовещенске на девятилетнего мальчика напала стая собак. Ребенок был госпитализирован, позже его ввели в кому. Потом мальчика перевели из реанимации в обычное отделение, его состояние улучшилось.

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