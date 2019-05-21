Энергетики Приморья проводят осмотр объектов после циклона

В Приморском крае сотрудники «Приморских электрических сетей» (филиал АО «ДРСК») продолжают обход и осмотр линий электропередачи и подстанций, которые отключились в результате действия циклона. Повторные осмотры помогут выявить дефекты, влияющие на надежность работы, и затем включить их в перечень плановых ремонтных работы.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК, также энергетики проводят работы с собственниками электроустановок и смежным сетевыми организациями края, где еще продолжаются аварийные работы и подключение потребителей. Ведется мониторинг хода работ, отслеживается готовность к включению.

Аварийно-восстановительные работы были завершены ночью 21 мая. Восстановление велось в круглосуточном режиме. В общей сложности за минувшие сутки было зарегистрировано 114 нарушений в работе энергообъектов. Самые сложные и массовые были отмечены в Партизанске и Шкотовском районе.

20 мая сообщалось о том, что часть городов Приморье остались без электроснабжения из-за мощного циклона. В восстановительных работах были задействованы 95 бригад и 118 единиц техники.