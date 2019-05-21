Президентская охрана преградила Ляшко путь на совещание с Зеленским

Охрана президента Украины Владимира Зеленского 21 мая не пускала лидера Радикальной партии Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады с главой государства.

Как пишет «Газета.Ру», это произошло из-за того, что Ляшко отказывался сдать телефон, на котором вел прямую трансляцию.

К нему подошел сам Зеленский и поинтересовался его мнением о роспуске рады. После этого президент с другими депутатами ушел на закрытую консультацию, а Ляшко остался за дверью.

«Президент не дал мне возможности пройти в зал и позволил охране заблокировать мне путь», — сказал депутат в ходе трансляции.

Позже он согласился отдать телефон и был допущен на совещание.

20 мая Ляшко вступил в словесную перепалку с Зеленским во время его инаугурации. Говоря о Донбассе, президент перешел на русский язык, а Ляшко потребовал, чтобы тот говорил по-украински.