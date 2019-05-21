Аномальные холода зафиксировали в Самарской области

Рекордные заморозки зафиксировали в Самарской области. Температура в регионе опустилась до аномально низкой отметки 21 мая.

По данным синоптиков, температура в Авангарде опустилась до –2,8 градуса в ночь на 21 мая. Прошлый температурный рекорд Самарской области для мая был зафиксирован в 1981 году. Тогда температура опустилась до –2,3 градуса, сообщает НИА «Самара».

Ранее аномальную жару зафиксировали в нескольких регионах России. В Башкортостане в середине мая температура воздуха была выше нормы на 7 градусов и более.