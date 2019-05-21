Прямой эфир

Аномальные холода зафиксировали в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордные заморозки зафиксировали в Самарской области. Температура в регионе опустилась до аномально низкой отметки 21 мая.

По данным синоптиков, температура в Авангарде опустилась до –2,8 градуса в ночь на 21 мая. Прошлый температурный рекорд Самарской области для мая был зафиксирован в 1981 году. Тогда температура опустилась до –2,3 градуса, сообщает НИА «Самара».

Ранее аномальную жару зафиксировали в нескольких регионах России. В Башкортостане в середине мая температура воздуха была выше нормы на 7 градусов и более.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномальную жару ожидают в Нижегородской области
Тридцатиградусная жара в Казани побила вековой рекорд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017