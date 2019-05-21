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Песков прокомментировали увольнение журналистов «Коммерсанта»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле следят за ситуацией вокруг увольнения журналистов газеты «Коммерсант», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 мая.

«Коммерсант» — это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное, которое наряду с другими самым активным образом освещает деятельность президента. Мы уважаем редакцию «Коммерсанта» за профессиональный подход», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Пескова, то, что происходит между редакцией и журналистами, — это исключительно корпоративный вопрос.

«Мы не имеет права вмешиваться», — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать публикацию газеты, которая стала причиной увольнения журналистов.

«Мы слухами не занимаемся, слухи не комментируем, тем более кадровые слухи. Эту публикацию в свое время мы тоже не комментировали», — сказал он.

Ранее в мае стало известно, что руководство «Коммерсанта» уволило двух журналистов после публикации статьи о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко из-за нарушения редакционных стандартов.

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