В Петербурге откроется азиатский ресторан от Аркадия Новикова

В июне в Санкт-Петербурге откроется NAMA — камерный азиатский ресторан в десяти минутах от площади Восстания, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий».

В запуске проекта приняли участие основатель крупнейшего российского ресторанного холдинга Novikov Group Аркадий Новиков, владелец компании Pinskiy&Co Антон Пинский и известный австралийский шеф-повар Глен Баллис. За лаконичный футуристический дизайн ресторана ответственна архитектор Евгения Ужегова из Living Now Studio.

Заведение рассчитано на 60 посадочных мест. Посетителям будет представлено меню от Баллиса, основанное на его двадцатилетнем опыте жизни и работы шеф-поваром в Юго-Восточной Азии.

Среди основных принципов кулинара — здоровое питание, авторский почерк, сезонность и свежие продукты от лучших поставщиков.

Ранее Аркадий Новиков поделится секретами успеха. Все объяснения ресторатор дал в своей книге «Неправильный бизнесмен».