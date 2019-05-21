Похитителя канализационный люков случайно поймали в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда случайно раскрыли кражу канализационных люков. Наряд ДПС остановил для проверки LADA Priora, водитель которой заметно нервничал. Было принято решение о досмотре автомобиля.

В багажнике оказалось четыре канализационных люка. Как сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, металлические крышки украдены в частном секторе на улице Шурухина. Задержанный пояснил, что планировал сдать люки на металлолом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 19-летнего водителя.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель Пскова за месяц украл больше трех тонн рельсов. Он отрезал рельсы с недействующего тупикового участка местной железной дороги и сдавал их в пункт приема черных металлов. Ущерб транспортной инфраструктуре оценили в 50 тыс. рублей.