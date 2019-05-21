ГИБДД к 2020 году научится выявлять машины-двойники онлайн

В России к началу 2020 года заработает единая база данных видеокамер слежения, которая позволит ГИБДД обнаруживать машины с одинаковыми номерами, рассказал главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников.

«Эта база данных уже существует, но когда она заработает в полную силу, сотрудники ГИБДД смогут видеть такие машины с нелегальными номерами в онлайн-режиме», — приводит его слова ТАСС во вторник, 21 мая.

Как пояснил Черников, в России действует мошенническая схема с одинаковыми номерами. К примеру, правонарушители знают, что в Москве есть автомобиль определенной марки с определенным номером. Злоумышленники находят такую же машину в регионе, делают ей аналогичный поддельный номер и в итоге штрафы приходят человеку, который не нарушал правила.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей. Процедуры получат статус госуслуги.