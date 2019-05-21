Первый случай боррелиоза зарегистрировали в Оренбургской области

Врачи в Оренбургской области зафиксировали первый за сезон случай клещевого боррелиоза. В регионе продолжается противоклещевая обработка территорий.

По данным Роспотребнадзора, к медикам с укусами клещей обратились более 1,2 тыс. человек. В трети случаев пострадали дети. Медики уточняют, что больше половины случаев были связаны с выездом горожан на природу или дачные участки. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Пока не зафиксировано ни одного случая клещевого энцефалита. Врачи диагностировали боррелиоз у одного пациента. Житель Орска заразился во время посещения Башкортостана.

По последним данным, акарицидная обработка проведена на территории площадью 444 га.