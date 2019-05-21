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Чешский журналист назвал причину боязни России на Западе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россия пугает Запад не военной силой, а «предосудительной идеологией», которую в Европе и США всячески пытаются истребить. Об этом говорится в статье чешского журналиста Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

«Россия угрожает западной «либеральной демократии»: это открытый патриотизм, уважение к традициям, благодарность предкам за защиту своей родины и выживание нации», — написал он.

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Журналист обратил внимание, что Россия даже учит всем вышеперечисленным ценностям детей, что является «самым ужасным» для Запада.

Свой текст он дополнил списком из девяти пунктов, которые, по его мнению, пугают либеральные страны. Среди них отказ от «безумного гендеризма и крайнего феминизма», пропаганды «странных» меньшинств, отсутствие финансируемых из-за рубежа организаций с «программой подрывной деятельности» и фонда Сороса.

Как отметил Кобза, военный парад в День Победы 9 мая продемонстрировал эти ценности «во всей наготе». По его мнению, марш курсантов военных училищ показал решимость молодого поколения защищать Россию так же, как ее защищали деды.

Также он с восхищением высказался об акции «Бессмертный полк» и удивился тому, что множество чехов пришли почтить память героев, несмотря на сильный дождь. Удивился журналист и тому, что никто не пытался сорвать шествие.

«Всё это ценности, которые у нас на протяжении 30 лет недооценивались и забывались», — подытожил Кобза.

Отношение России со странами Запада обострились после возвращения Крыма в состав России и событий на востоке Украины. В РФ настаивают на том, что Москва не является стороной вооруженного конфликта в Донбассе и не оказывает представителям самопровозглашенных республик материальной или технической помощи.

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