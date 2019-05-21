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Британский рабочий доказал свое родство с умершим аристократом и разбогател

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Фото: SWNS
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31-летний британский рабочий Джордан Эдлард-Роджерс унаследовал усадьбу стоимостью £50 млн (4,1 млрд рублей), доказав, что он тайный сын умершего лорда Чарльза Роджерса. Об этом 20 мая пишет The Sun.

Отмечается, что мужчина давно подозревал, что он сын аристократа, но смог доказать это тестом ДНК только в августе прошлого года после смерти 62-летнего лорда, страдавшего от наркотической зависимости.

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«Я не забуду, кем я был. У меня случались трудные времена, когда я переживал о неоплаченных счетах. Теперь, когда мне больше не нужно работать, я хочу учредить благотворительную организацию и помогать людям», — сказал Джордан.

По его словам, ему всегда говорили, что Роджерс его отец, и в 18 лет он пришел в его дом и попросил сделать тест ДНК, но тот направил его к юристам. В последующие годы молодой человек писал лорду письма, но ни на одно из них не пришел ответ.

В 2018 году он отправил отцу очередное послание, прикрепив результаты теста ДНК, и получил ответ от юриста, который занимался делами Роджерса после смерти. Тогда и начался процесс установления родства между рабочим и аристократом, в результате которого он унаследовал большое состояние.

В ноябре 2018 года стало известно, что экс-король Бельгии Альберт II перед своим отречением предлагал внебрачной дочери Дельфине Боэль признать ее, но только после своей смерти. Отмечалось, что мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, у которой был роман с королем, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец, а когда это выяснилось, муж баронессы исключил Дельфину из числа наследников.

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