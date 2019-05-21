Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадок во Франции

Число комаров, которые переносят различные виды лихорадок, выросло во Франции. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Комары переносят три вида лихорадок — Зика, чикунгунья и денге. Французские власти принимают все необходимые меры по сдерживанию распространению комаров и проводят дезинсекцию местных водоемов.

В ведомстве порекомендовали российским туристам, которые собираются посетить территорию Франции, носить закрытую одежду и использовать средства, которые отпугивают и уничтожают насекомых. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Эпидемиологическая ситуация по кори в Европе ухудшается, сообщили в среду, 15 мая, в Роспотребнадзоре со ссылкой на последние данные ВОЗ.