Прямой эфир

Роспотребнадзор предупредил о распространении лихорадок во Франции

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число комаров, которые переносят различные виды лихорадок, выросло во Франции. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Комары переносят три вида лихорадок — Зика, чикунгунья и денге. Французские власти принимают все необходимые меры по сдерживанию распространению комаров и проводят дезинсекцию местных водоемов.

В ведомстве порекомендовали российским туристам, которые собираются посетить территорию Франции, носить закрытую одежду и использовать средства, которые отпугивают и уничтожают насекомых. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Эпидемиологическая ситуация по кори в Европе ухудшается, сообщили в среду, 15 мая, в Роспотребнадзоре со ссылкой на последние данные ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в Европе
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в жаркую погоду

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017