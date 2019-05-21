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Пауэрлифтер получил переломы обеих ног при попытке поднять штангу

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Фото: youtube.com
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Российский пауэрлифтер Ярослав Радашкевич получил переломы обеих ног при попытке поднять штангу на чемпионате Евразии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила Амурская служба новостей.

Спортсмен пытался выполнить приседания со штангой весом 250 кг. В результате он был доставлен в больницу с переломом голени и закрытым переломом двух берцовых костей на ноге, пишет «Газета.ru».

20-летний Радашкевич является чемпионом Открытого национального Кубка по пауэрлифтингу, жиму и тяге, а также Открытого кубка Азии. Кроме того, спортсмен не уверен, что после полученных травм сможет вернуться в спорт. Реабилитация займет приблизительно полгода.

Пауэрлифтинг, или силовое троеборье, — вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. Включает приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тягу штанги.

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