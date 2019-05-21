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Зеленский призвал Вашингтон к ужесточению санкций против России

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера на своем сайте в понедельник, 20 мая.

На инаугурацию в Киев прибыли представители администрации США и конгресса. Зеленский встретился с ними и призвал не только ужесточить санкции, но также помочь преодолеть якобы российскую агрессию в Крыму и Донбассе, пишет «Газета.ru».

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Сразу после этого он распустил Верховную раду, попросив депутатов за два месяца освободить от должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) и министра обороны.

21 мая Зеленский проведет консультации с представителями парламента страны по вопросу досрочного прекращения полномочий рады. Консультации начнутся в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) в здании администрации президента Украины.

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