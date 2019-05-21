Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире

Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первую строчку занял американский город Сан-Франциско, в котором средняя заработная плата составляет около $6,5 тыс. На второе место сместился швейцарский Цюрих со средней заработной платой в $5,9 тыс. Тройку лидеров закрывает Нью-Йорк, жители которого в среднем получают $4,6 тыс.

Кроме того, в рейтинг вошли Бостон, Чикаго, Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон. Москва заняла 39-ю позицию, поднявшись на три строки. Средняя заработная плата в российской столице насчитывает около $1 тыс.

13 мая столичный департамент экономической политики и развития спрогнозировал в течение ближайших 5–6 лет увеличение среднего уровня зарплат в Москве до 120–135 тыс. рублей. Кроме того, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и иных макроэкономических показателей.