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Составлен рейтинг городов с самыми интересными музеями

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Лучшими российскими городами для посещения музеев стали Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим агентством «ТурСтат».

Так, за Санкт-Петербург проголосовали 50% опрошенных, за Москву — свыше 25%, за Нижний Новгород — 6%, передает «РИА Новости» в понедельник, 20 мая.

В пятерку городов с наиболее интересными музеями также вошли Ярославль, Владимир и Великий Новгород. В поддержку этих городов высказались около 4% респондентов. За ними следуют Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь — примерно по 2%.

В опросе приняли участие свыше 1 тыс. человек.

Ранее, 2 мая, эксперты Финансового университета при правительстве РФ составили список российских городов по удовлетворенности их жителями уровнем жизни. Так, больше всего довольных горожан оказалось во Владивостоке (87%), Томске (86%) и Липецке (85%).

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