В Лондоне назовут обладателя Международной Букеровской премии

Торжественная церемония награждения Международной Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, пройдет в Лондоне во вторник, 21 мая.

Среди претендентов на престижную награду в этом году писатели из Германии, Колумбии, Польши, Франции, Чили и Омана. Премию может получить в том числе и прошлогодний лауреат — польская писательница Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых», пишет ТАСС. В 2018 году ей присудили премию за роман «Бегуны».

Победителя назовут на торжественном ужине в лондонском концертном зале Roundhouse. Букеровская премия — одна из самых престижных литературных премий, основанная в 2004 году. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.