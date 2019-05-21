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Принц Чарльз встретится с Трампом во время его визита в Британию

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Jane Barlow
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Британский принц Уэльский Чарльз согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его государственного визита в Великобританию в июне 2019 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трамп вместе с супругой посетит Британию с государственным визитом с 3 по 5 июня. Предположительно, встреча состоится во время «послеобеденного чая» в резиденции принца Уэльского Кларенс-хаус 3 июня. Темой встречи может стать вопрос окружающей среды.

По традиции в первый же вечер состоится государственный банкет, устроенный королевой Елизаветой. В нем примут участие члены королевской семьи, политическая элита, а также известные деятели культуры, искусства и науки — выходцы из страны, которую возглавляет гость.

О намерении Трампа посетить Британию стало известно 23 апреля. Кроме того, в июне Трамп также прибудет во Францию в честь 75-й годовщины высадки в Нормандии.

Свой первый визит в Великобританию Трамп совершил 12 июля 2018 года. Тогда он встречался с британским премьером Терезой Мэй для обсуждения различных политических вопросов.

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