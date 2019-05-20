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Постпред Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление постпреда России Василия Небензи выкриками с места.

Как пишет «РИА Новости», Небензя выступал после того, как совет отказался рассматривать вопрос об украинском законе о госязыке. Аллен перебил его на полуслове и заявил, что совет уже проголосовал по данному вопросу.

Он призвал председателя проследить за тем, чтобы российский постпред следовал правилам и времени выступления. Однако председатель Совбеза ООН постпред Индонезии Диан Трианшах Джани после этого снова передал слово Василию Небензе.

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Ранее 20 мая Совбез ООН отказался внести в повестку заседания вопрос об украинском языковом законе. Против высказались США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия.

Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление и отметил, что закон идет вразрез и с минскими договоренностями, а также противоречит украинской конституции, где говорится о равных правах граждан и национальных меньшинств.

В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.

Позже закон подписал президент Петр Порошенко.

Документ вызвал широкий резонанс как на самой Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что такие меры нарушают права национальных меньшинств, которые теперь не смогут ни получать информацию, ни обучаться на родном языке.

18 мая украинская оппозиция заявила, что обратится в Конституционный суд Украины с требованием признать незаконным нормативный акт, а также подготовит собственный, более мягкий законопроект о языке.

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