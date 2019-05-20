Иностранные дети и подростки будут отдыхать в Севастополе

В 2020 году власти Севастополя планируют запустить программу культурно-образовательного отдыха для несовершеннолетних иностранцев. С такой инициативой выступили артековцы на Большом туристическом слёте, заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

«Наверняка в следующем году запустим международную программу и пригласим в город-герой 50–100 детей», — цитирует его пресс-служба правительства города, передает онлайн-газета «Новый Севастополь». В настоящее время в городе действует программа отдыха детей из регионов РФ.

Напомним, в международный детский центр «Артек» в этом году смогут попасть на отдых 175 севастопольских детей (при городской квоте в 45 человек). Об этом рассказал директор департамента образования Игорь Белозеров. Путевки в этот лагерь приобретаются за счет федерального бюджета.