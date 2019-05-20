Пенсионеры выучили английский и немецкий языки перед Ганзейскими днями

Пенсионеры Пскова завершили обучение на должности гидов и переводчиков для участия в Международных Ганзейских днях.

«Уверена, что с вашей помощью Псков станет еще более гостеприимной столицей Ганзы-39, так как ваша работа призвана помочь зарубежным гостям лучше узнать и понять наш город, русский менталитет, характер и традиции», — заявила координатор проекта Наталья Мельникова.

Пожилые активисты, которые все это время учили английский и немецкий языки, продемонстрировали уровень своей подготовки. «Серебряные волонтеры» будут помогать студентам на торговых площадках, отмечает Псковское агентство информации.

Ганзейский союз Нового времени — международная неправительственная межмуниципальная организация (культурное содружество городов), ставящая своей целью развитие торговли и туризма. На сегодняшний день в этом движении участвуют 190 городов из 16 стран.