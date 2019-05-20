С 20 мая изменится эталон измерения веса

Научное сообщество 20 мая официально изменило определение килограмма. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

На смену платиноиридиевому цилиндру, являвшемуся прототипом килограмма, теперь придет физическая константа.

«Но в краткосрочной перспективе — возможно, в течение двух-четырех ближайших лет — он (цилиндр. — Ред.) будет играть техническую роль в плавном переходе к новым решениям», — рассказал представитель Международного бюро мер и весов (МБМВ) Энди Хенсон.

Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального физического эталона, изготовленного еще в 1889 году.

13 ноября 2018 года стало известно, что ученые задумали изменить эталон килограмма. Основой для нового эталона станет постоянная Планка и прибор, который называется баланс Киббла.