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С 20 мая изменится эталон измерения веса

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Научное сообщество 20 мая официально изменило определение килограмма. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

На смену платиноиридиевому цилиндру, являвшемуся прототипом килограмма, теперь придет физическая константа.

«Но в краткосрочной перспективе — возможно, в течение двух-четырех ближайших лет — он (цилиндр. — Ред.) будет играть техническую роль в плавном переходе к новым решениям», — рассказал представитель Международного бюро мер и весов (МБМВ) Энди Хенсон.

Килограмм продолжительное время оставался одной из немногих фундаментальных единиц СИ (международная система единиц), которая определялась не через физические константы, а с помощью реального физического эталона, изготовленного еще в 1889 году.

13 ноября 2018 года стало известно, что ученые задумали изменить эталон килограмма. Основой для нового эталона станет постоянная Планка и прибор, который называется баланс Киббла.

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