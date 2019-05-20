Расходы ЦБ на поддержание наличного обращения выросли на 60%

В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60%. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России, объяснив такое явление повышением спроса на «живые» деньги со стороны бизнеса и населения в связи с ростом экономики и денежных доходов.

Эксперты считают, что одна из основных причин популярности наличных — перегибы банков при блокировке счетов предпринимателей, операции по которым кредитные организации согласно «антиотмывочному» 115-ФЗ причисляют к подозрительным.

Опросы представителей малого и среднего бизнеса подтверждают, что в прошлом году блокировка счетов сказалась на них сильнее, чем в предыдущий период. Более 40% предпринимателей отметили серьезные последствия борьбы с финансированием терроризма для своей мирной деятельности.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 21 мая