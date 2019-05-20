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Лавров передал Помпео письмо детей арестованной в США Осиповой

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал письмо детей арестованной в США Богданы Осиповой госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео 14 мая. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

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Отмечается, что в письме дети рассказывают о том, что подвергались побоям и издевательствам со стороны отца, из-за чего они и проследовали с матерью в Россию.

«А также пишут, что у их отца сейчас новая семья и вряд ли он будет уделять им должное внимание, если они окажутся на территории Соединенных Штатов», — рассказал Брод.

По его словам, Лавров выразил «тревогу и озабоченность» в связи с судьбой Осиповой.

«Фактически здоровье ее подорвано, она не получает необходимую медицинскую помощь. Лавров также выразил надежду на объективное судебное рассмотрение, объективный приговор», — добавил Брод.

В 2014 году Осипова, которая имеет российское и американское гражданство, забрала годовалую дочь из семьи экс-супруга в США, после чего ребенка объявили в розыск. В России женщина обратилась с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд решил оставить несовершеннолетних россиянке и определить их место жительства в РФ.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в Соединенные Штаты, где была задержана по обвинению в похищении собственного ребенка, так как по закону США дети, рожденные в браке с американцем, должны оставаться в этой стране.

6 марта 2019 года суд присяжных города Уичито признал россиянку виновной в похищении детей и вывозе их за пределы Соединенных Штатов, а также по двум пунктам, связанным со статьей о вымогательстве. Спустя две недели защита Осиповой оспорила решение суда.

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