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В России создадут экобренд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минсельхоз РФ подготовил проект «дорожной карты» по созданию в стране «зеленого» бренда, первые земельные участки для выращивания экологически чистого продовольствия выберут в 2020 году. Национальный стандарт экопродукции разработают к концу текущего года, а к середине следующего — определят пилотные регионы, где планируется ее выращивать.

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Создать защищенный «зеленый» бренд поручил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Теперь Минсельхоз исполняет соответствующие поручения. «Дорожная карта» за подписью замглавы министерства Ивана Лебедева в конце апреля была разослана на согласование в ведомства, с ней ознакомились «Известия».

Уже к лету 2020 года в стране могут появиться испытательные лаборатории для оценки соответствия экопродукции установленным требованиям. Планируется создать план маркетинговых мероприятий и стимулирующих мер поддержки производителей.

Россия сегодня специализируется на экспорте сырья –– зерна, рыбы, а не готовой продукции. Однако высокий интерес к российским продуктам питания наблюдается в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в европейских странах. Например, Китай активно покупает рыбу и морепродукты, сою и растительные масла. Также Россия поставляет халяльные продукты в Кувейт, ОАЭ, Оман.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 20 мая 2019 года

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