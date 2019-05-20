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Лукашенко назначил ответственного за экспорт в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил персональную ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса на главу правительства. Соответствующее распоряжение подписано 20 мая.

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Критерием эффективной работы будет считаться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта, сообщает БелТА.

25 апреля Белоруссия возобновила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу, приостановленный двумя днями ранее в связи с ненадлежащим качеством продукции. Также 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго пояснил, что в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она приходит в пункт приемки поставок «Адамово».

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