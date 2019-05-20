Лукашенко назначил ответственного за экспорт в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил персональную ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса на главу правительства. Соответствующее распоряжение подписано 20 мая.

Критерием эффективной работы будет считаться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта, сообщает БелТА.

25 апреля Белоруссия возобновила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу, приостановленный двумя днями ранее в связи с ненадлежащим качеством продукции. Также 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго пояснил, что в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с которыми она приходит в пункт приемки поставок «Адамово».