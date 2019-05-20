Кадыров сравнил речь Зеленского на инаугурации с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил инаугурационную речь президента Украины Владимира Зеленского с обещаниями первого руководителя советского государства Владимира Ленина. Об этом он сообщил 20 мая в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Зеленский пообещал украинцам больше, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам..

По его мнению, обещания украинского президента похожи на предвыборные, когда кандидаты говорят «о чем угодно». Глава Чечни отметил, что подобные заявления коснулись возвращения Донбасса и Крыма.

Кадыров подчеркнул, что полуостров не собирается выходить из состава России и будет ее частью «во веки веков».

Церемония инаугурации Зеленского прошла в понедельник, 20 мая, в сессионном зале Верховной рады. Сначала он принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.

В этот же день министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление об отставке. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман 20 мая объявил, что решил подать в отставку в среду, 22 мая. Он принял такое решение после слов Зеленского о том, что правительство должно уйти в отставку.